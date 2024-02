Nations League: DFB-Auswahl erwartet schwere Gegner

Bisher war die Nations League noch nicht der Wettbewerb der Deutschen. In keiner der drei Auflagen erreichte die DFB-Auswahl das Halbfinale. Nach der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli soll nun bis 2025 zum vierten Mal ein Nations-League-Sieger ermittelt werden. Die hießen bisher Portugal (2018/2019), Frankreich (2020/2021) und Spanien (2022/2023).

Im Rahmen des UEFA-Kongresses in Paris werden an diesem Donnerstag die Gruppen der vier Ligen (A bis D) ausgelost. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der Top-Liga A. Insgesamt sind 54 der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in den Töpfen. Russland ist wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin ausgeschlossen.

Deutschland in Topf 3

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann befindet sich bei der Auslosung nur in Lostopf drei. Gruppen-Duelle mit Spanien, Italien oder den Niederlanden sind damit möglich. Es könnte aber auch eine vergleichsweise leichte Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Israel geben.

Nagelsmann, Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf werden bei der Auslosung in der französischen Hauptstadt zwar vor Ort sein. Der volle Fokus liegt allerdings voll und ganz auf der Heim-EM. Völler wird danach ohnehin aufhören, auch der Vertrag von Nagelsmann läuft nur bis zum EM-Ende.

Die Lostöpfe der Liga A

Topf 1: Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande

Topf 2: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn

Topf 3: Schweiz, DEUTSCHLAND, Polen, Frankreich

Topf 4: Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Schottland

Nicht mehr in Liga A dabei ist England. Der Weltmeister von 1966 war bei der dritten Auflage als Gruppenletzter hinter Italien, Ungarn und Deutschland abgestiegen.

Die Begegnungen starten nach der EURO im September. Die weiteren Spieltage der Gruppenphase werden im Oktober und November durchgeführt. Das neu geschaffene Viertelfinale der A-Liga findet im März 2025 statt, das Final-Four-Turnier wird im Juni kommenden Jahres ausgetragen.

WM-Qualifikation auch über die Nations League möglich

Um die Attraktivität des Wettbewerbs zu erhöhen, hat die UEFA einen zusätzlichen Anreiz geschaffen. So können sich Nationen über den Umweg der Nations League für die WM 2026 qualifizieren.

Für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada stehen der UEFA insgesamt 16 Startplätze zur Verfügung. Die zwölf Gruppensieger der europäischen WM-Qualifikation sind direkt qualifiziert. In Play-offs geht es dann noch um die verbleibenden vier Startplätze. Dort spielen die zweitplatzierten Teams der Qualifikationsgruppen. Zu diesen zwölf Nationen kommen die vier besten Gruppensieger der Nations League, die in ihren Qualifikationsgruppen nicht unter die besten zwei gekommen sind.