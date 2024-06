Junge stürmt für Selfie mit Ronaldo Spielfeld – und hat Erfolg

Ein Selfie mit Superstar Cristiano Ronaldo: Mit diesem Ziel ist ein junger Fußball-Fan im EM-Gruppenspiel zwischen Portugal und der Türkei in Dortmund aufs Spielfeld gerannt. Und der Junge hatte am Samstagabend tatsächlich Erfolg.

Ronaldo lässt sich gemeinsam mit jungem Fan fotografieren

Zielstrebig und mit dem Handy in der Hand war er Mitte der zweiten Halbzeit auf den Platz und direkt zu Ronaldo gelaufen. Der 39 Jahre alte Kapitän der Portugiesen bückte sich am Mittelkreis tatsächlich kurz herunter, legte seine Hände auf die Schultern des Jungen und lächelte freundlich für ein Foto in die Handykamera.

Anschließend rannte der Junge wieder in Richtung der Seitenlinie, wo ihn dann zwei Ordner einfangen und vom Feld führen konnten. Die Fans im Dortmunder Stadion fanden Gefallen an der Szene: Der junge Fan wurde für seine Aktion mit Applaus gefeiert, Superstar Ronaldo für seine Reaktion von den portugiesischen Fans mit Sprechchören.

Weitere Selfiejäger haben keinen Erfolg – Superstar genervt

Möglicherweise ermutigt vom Erfolg des Jungen dauerte es aber nicht lange, bis die nächste Person auf das Feld lief. In der Schlussphase wollte auch ein anderer Fan ein Selfie mit Ronaldo schießen, der Offensivstar hob diesmal aber genervt die Arme und drehte sich weg. Es folgten zwei weitere Personen während des Spiels und zwei Fans nach Abpfiff, für Fotos stand Ronaldo auch bei ihnen nicht mehr bereit.

Zahlreiche Ordner hatten sich in den Schlussminuten bereits vor den Tribünen positioniert. Die Szenen waren in der Liveübertragung der TV-Sender nicht zu sehen. Schon beim öffentlichen Training der Portugiesen vor Turnierbeginn in Gütersloh hatte die Polizei 13 Flitzer vom Rasen führen müssen.

Portugal siegt deutlich – Türken müssen noch bangen

Portugal besiegte trotz all der Störungen – auch dank eines Slapstick-Eigentores – die Türkei deutlich und qualifizierte sich vorzeitig für das EM-Achtelfinale. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bezwang die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella verdient mit 3:0 (2:0). Mit sechs Punkten steht Portugal bereits als Gruppensieger fest.

Anders als die Iberer müssen die Türken mit drei Zählern noch um den Einzug in die K.o.-Phase zittern. Ein Punkt im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien reicht allerdings für Platz zwei und das sichere Weiterkommen. Deutschland hatte bereits am Mittwoch mit einem Sieg gegen Ungarn das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Am morgigen Sonntag spielt die DFB-Auswahl noch um den Gruppensieg gegen die Schweiz.

