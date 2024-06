EM 2024: Nagelsmann schwärmt von Sané - "Haben guten Draht"

Für viele Spieler der deutschen Nationalmannschaft läuft es wie am Schnürchen: Tore, Assists, Siege, Jubel, Lorbeeren. Leroy Sané hingegen sucht weiterhin nach seiner Form. Ein schwieriges halbes Jahr liegt hinter dem Offensivjuwel vom FC Bayern München. Lange Zeit war nicht klar, ob der 28-Jährige überhaupt zur Heim-EM mitdarf - immerhin plagen ihn seit Monaten Schambeinprobleme. Lange Zeit konnte der Flügelstürmer nur äußerst eingeschränkt spielen und trainieren, musste Schmerzbehandlungen auf sich nehmen, fehlte bei allen drei Testspielen vor der EM.

In Julian Nagelsmanns Erfolgs-Startelf der beiden bisherigen EM-Spiele gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) fand Sané keinen Platz, insgesamt spielte er 59 Minuten beim Turnier. Auf dem rechten Flügel wirkte er bisher oft wie abgesondert vom Rest des Teams. Und weil Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag ankündigte, wohl auch beim letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz nicht an der bewährten Startelf rumzuschrauben, wird Sané wohl auch am Sonntag vorerst auf der Bank Platz nehmen müssen.

Nagelsmann über Sané: "Haben gutes Verständnis füreinander"

Trotz allem hält Nagelsmann Sané den Rücken frei. Bei einer Pressekonferenz am Samstagabend sagte er über den 28-Jährigen: "Wir haben einen sehr guten Draht zueinander, auch ohne dass wir zehn Mal die Woche miteinander sprechen. Wir haben ein gutes Verständnis füreinander."

Nagelsmann, der Sané zuvor schon von seiner Zeit in der Säbbener Straße kennt, weist auf die "lange Verletzung" des Münchners hin: "Die Ausfallzeit war nicht so extrem lang, aber er hat ja über einen ganz langen Zeitraum damit zu kämpfen. Er hat natürlich immer Sorge, dass das wieder kommt."

Kritiker werfen Sané Arroganz und Allüren vor

Der Bundestrainer bringt Verständnis für den sprintstarken Außenspieler mit und bleibt geduldig: "Das dauert einfach seine Zeit, bis der wieder voll im Rhythmus ist - die gebe ich ihm, er ist ein bedeutender Spieler für uns, der immer Dinge sehr besonders machen kann, der enge Spiele entscheiden kann."

Im Gegensatz zu dem, was Kritiker Sané vorwerfen (er sei arrogant, unmotiviert, hätte Allüren), schwärmt sein Trainer von der feinen Art des Münchners: Die Zeit abzuwarten und geduldig zu bleiben, sei "gar kein Problem für ihn. Der ist ein ganz angenehmer Charakter, der generell gut zu führen ist und der jetzt irgendwie nicht aufmuckt." Nur eines würde Sané nicht gerne mögen, verriet Nagelsmann und schmunzelte - "wenn er ausgewechselt wird. (...) Klar würde er gerne mehr spielen, wie alle, die nicht von Beginn an spielen."

Auch Führich schwärmt von Sané

Auch DFB-Kollege Chris Führich fand neulich lobende Worte für Sané: Der 28-Jährige sei ein "witziger", ein "Super-Typ", habe dazu habe dieser sportlich "sehr, sehr viel Qualität", die er "bei der EM auch noch auf den Platz bringen wird". Die nächste Chance dafür hat Leroy Sané am Sonntag beim Spiel gegen die Schweiz.