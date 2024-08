Fünf schwäbische Athleten bei den Paralympics in Paris

Der Countdown läuft: In wenigen Stunden beginnen die Paralympics von Paris, mit einer großen Eröffnungsfeier in der französischen Hauptstadt.

Insgesamt sind für "Team D" über 140 Athletinnen und Athleten im Einsatz, darunter auch fünf Sportler aus Schwaben. Die meisten von ihnen könnten als "alte Hasen" bezeichnet werden, nur für einen Athleten aus Buxheim im Unterallgäu ist Paris 2024 eine Premiere.

25-jähriger Unterallgäuer tritt im Rollstuhlrugby an

Beim Surfen brach sich Moritz Brückner vor fünf Jahren die Halswirbelsäule – jetzt ist er im Rollstuhlrugby das erste Mal bei den Paralympics am Start. "So richtig realisieren kann man das nicht", sagte der 25-Jährige im Interview mit BR24. "Jetzt gerade mit den Paralympics ist das der Peak des Jahres für mich, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Das ist so ein Moment, den werde ich meinen Kindern noch erzählen."

Schwäbische Athleten bei den Paralympics

Seine dritten Spiele erlebt dagegen Judoka Nikolai Kornhaß aus Augsburg. Vor acht Jahren in Rio holte er Bronze. Sogar bereits die vierte Teilnahme ist es für Bogenschütze Maik Szarzewski vom SC Vöhringen und Tischtennisspieler Thomas Brüchle. Ob der Lindauer nach dreimal Silber jetzt in Paris endlich an den übermächtigen Chinesen vorbeiziehen kann, wird sich zeigen. Schon die siebten paralympischen Spiele sind es für Sitzvolleyballer Jürgen Schrapp aus Illertissen – spannend bleibt, ob sich der 50-Jährigen nach Bronze in London noch einmal mit dem Team aufs Treppchen spielen kann.