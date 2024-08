Tödliche Messer-Attacke in Schwabach: 59-Jähriger festgenommen

Vor einer Woche hatte ein unbekannter Täter einen 42 Jahre alten Mann in Schwabach mit einem Messer attackiert und getötet. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Gegen 4.40 Uhr hatten Anwohner am Montag, den 19. August, auf einem Parkplatz in der Dr.-Georg-Betz-Straße in Schwabach eine lautstarke Auseinandersetzung gemeldet. Ein 42-Jähriger wurde niedergestochen und ist gestorben. Seine 40 Jahre alte Ehefrau kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete.

30-köpfige SoKo eingerichtet

Die Ermittler sicherten zunächst Spuren und fahndeten nach dem Täter. In den folgenden Tagen richtete die Kriminalpolizei Schwabach eine 30-köpfige Sonderkommission ein und suchte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach dem Täter.

Am Sonntag haben die Ermittler schließlich einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Brille, die am Tatort gefunden worden war und die wohl dem Verdächtigen gehört, sowie "digitale Spuren" aus dem Umfeld des Verstorbenen führten die Ermittler zu einem 59 Jahre alten Deutschen. Der ist wohl ein Bekannter des Ehepaars, erklärt die Polizei.

Verdächtiger in Niederbayern geschnappt

Das Amtsgericht Nürnberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, Fahnder aus Niederbayern nahmen denn Mann auf dem Parkplatz Bayerischer Wald an der A3 fest. Am Montag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Das Tatmotiv ist noch immer unklar.