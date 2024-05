Frage der Woche: Was waren Ihre Fußball-Momente 2024?

Das Fußballjahr 2024 hatte von der 1. Bundesliga bis zur 3. Liga viel zu bieten. Es waren großartige Momente mit tollen Toren und Erfolgen, aber auch Momente, die man so lieber nicht gehabt hätte - Niederlagen, Abstiege, Fanrandale.

Thomas Hitzlsperger und Thomas Helmer stehen Rede und Antwort

An was erinnern Sie sich am liebsten, was waren Ihre intensivsten Fußball-Momente in der Saison 2023/2024 - die Meisterschaft der Leverkusener, das Abstiegsdrama, die Trainerdiskussion bei den Bayern, das Zittern beim 1. FC Nürnberg oder den Münchner Löwen, ein besonderes Tor, eine Choreographie im Stadion, ein Abschied? Oder hatten Sie ein persönliches Erlebnis, waren das erste Mal mit den Kindern im Stadion, mit Freunden beim Public Viewing, haben einen Heiratsantrag gemacht?

Bei "Heute im Stadion" sind am Samstag geben zudem auch die Ex-Profifußballer Thomas Hitzlsperger und Thomas Helmer ihre Einschätzungen zu dieser Saison, in der es einen neuen Deutschen Meister geben wird.