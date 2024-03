Eisstockschießen: EM 2024 in Waldkraiburg im Livestream

Waldkraiburg wird vom 5. bis 10. März zur Heimat der Eisstock-Fans. Dann finden die offenen 62. Europameisterschaften der Männer und die 48. Europameisterschaften der Frauen im Mannschafts- und Zielwettbewerb statt. Der 24.000-Einwohner-Ort empfängt die Elite des über 400 Jahre alten Präzisionssports.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es Eisstockschießen in Vereinen. Diese sammeln sich vor allem im Alpenraum geballt. Entsprechend glorreich ist die Geschichte des Traditionssports auch in Bayern - und umso größer sind auch die Erwartungen vor den Europameisterschaften in Waldkraiburg. BR24Sport überträgt die Wettkämpfe aus Oberbayern am Freitag (8. März) und Samstag (9.März) live im Stream.

Volle Bayern-Power bei der Heim-EM

Auf Medaillenjagd für Deutschland gehen passend dazu fast ausschließlich Männer und Frauen aus dem Freistaat. Aus Niederbayern sind beispielsweise die zweimalige Weltmeisterin Verena Gotzler sowie die deutsche Meisterin von 2023, Julia Windmeißer, am Start. Sie kämpfen im Team-Wettkampf gemeinsam mit Ulrike Lachenmayer, Selina Steber und Katharina Riepl um den EM-Titel.

Bei der Premiere des Mixed-Wettkampfs tritt Gotzler außerdem mit Stefan Zellermayer vom TSV Hartpenning an. Der Verein nahe Holzkirchen bietet mit Stefan Thurner, Andreas Lambert und Matthias Peischer insgesamt vier Spieler für das Männer-Team auf. Dazu kommt der Ottenzeller Manuel Schmid. Im Zielschießen treten Alina Mayer und Thomas Elsenberger an. Allesamt haben sehr gute Chancen auf EM-Medaillen.

Eisstock-EM: Das deutsche Aufgebot

Frauen: Alina Mayer (EC Gerabach), Verena Gotzler (ESV Neustift-Innermanzing/Österreich), Marina Dunstmair, Katharina Riepl (beide TuS Engelsberg), Ulrike Lachenmayer, Selina Steber (beide TSV Peiting), Julia Windmeißer (EC Passau-Neustift)

Männer: Thomas Elsenberger (EC Saßbach), Stefan Zellermayer, Stefan Thurner, Andreas Lambert, Matthias Peischer (alle TSV Hartpenning), Manuel Schmid (FC Ottenzell - viermaliger Weltmeister)

EM 2024: So funktioniert Eisstockschießen

Eisstockschießen erinnert an eine Mischung aus Curling und Boule. Ziel ist es, die Eisstöcke der eigenen Mannschaft so nah wie möglich zur "Daube" zu bringen. Die "Daube" ist eine bewegliche runde Gummischeibe mit Loch. Sie wird auf dem Mittelkreuz des Zielfeldes platziert und ist im Regelfall 24,5 Meter von der Abspielstelle entfernt.

Die Teams schießen nun abwechselnd ihre vier Eisstöcke in Richtung Daube und dürfen sie dabei auch berühren und verschieben. Landet die Daube außerhalb des Spielfeldes, wird sie erneut auf das Mittelkreuz gesetzt. In jedem Durchgang ("Kehre") werden Punkte gesammelt, die am Ende des Turniers addiert werden. Die Mannschaft, deren Eisstock sich am Ende einer Kehre am nächsten zur Daube befindet, gewinnt drei "Stockpunkte". Liegen weitere Eisstöcke der Mannschaft vor dem bestplatzierten Stock des Gegners, gibt es weitere Stockpunkte, maximal neun pro Kehre.

Nach sechs Kehren gewinnt das Team mit den meisten Stockpunkten. Das Gewinnerteam erhält zwei Siegpunkte, bei Unentschieden gibt es jeweils einen Zähler für beide Seiten. Die Mannschaft, die am Ende des Turniers die meisten Siegpunkte hat, darf sich Europameister nennen. Bei Gleichstand entscheidet die "Stocknote" - also welches Team mehr Stockpunkte sammeln konnte.

Historische Rivalität zwischen Deutschland und Österreich

Bei Europa- und Weltmeisterschaften im Eisstockschießen wird neben dem beschriebenen Mannschaftswettbewerb noch der Zielwettbewerb ausgetragen. Dort geht es darum, wer mit seinem Stock am nächsten an die vorgegebenen Zielpunkte herankommt.

In beiden Disziplinen blickt das deutsche Team auf eine äußerst erfolgreiche Historie zurück. Im Mannschaftsspiel liegt Deutschland im ewigen Medaillenspiegel sowohl bei der WM als auch EM vor Dauerrivale Österreich. Die beiden Nationen bieten sich seit Jahrzehnten ein Privatduell um Europas Krone. Seit der ersten EM 1962 gab es nur sechsmal einen Europameister, der nicht aus Deutschland oder Österreich kam.

Eisstock-EM 2024 in Waldkraiburg: Der Zeitplan für den 8. und 9. März 2024

Freitag, 8. März:

18:00 Uhr Einzel-Finale im Zielwettbewerb Männer & Frauen

im Anschluss Siegerehrung

Samstag, 9. März: