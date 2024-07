Challenge Roth: Ditlev macht Triple in Weltbestzeit perfekt

Magnus Ditlev hat am Sonntag (07.07.2024) beim Challenge Roth den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Däne verbesserte dabei auch in 7:23:24 Stunden seine Weltbestzeit (7:24:40 Stunden) aus dem Vorjahr um 1:16 Minuten. "Ich bin sehr glücklich", sagte der 26-Jährige und bedankte sich bei den Fans für die besondere Atmosphäre in Roth. Platz zwei ging an den Briten Thomas Bishop, der sich vor dem Amerikaner Rudy Von Berg durchsetzte. Jan Stratmann (7:38:57) verpasste das Podium als Vierter nur knapp.

Lange muss nach dem Schwimmen aufgeben

Der härteste Gegner war nach dem Schwimmen schon aus dem Rennen. Patrick Lange hatte auf der ersten Teilstrecke von einem Konkurrenten einen heftigen Tritt gegen den Rippenbogen bekommen und musste das Rennen abbrechen. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Die Rippe ist nicht gebrochen, sondern 'nur' doll geprellt", schrieb Lange einige Stunden später bei Instagram. Der Hawaii-Sieger von 2017 und 2018 hatte das Rother Traditionsrennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen im Jahr 2021 gewonnen. 2022 und 2023 musste er sich Magnus Ditlev geschlagen geben.

Ditlev souverän an der Spitze

Das wollte Lange in diesem Jahr eigentlich wieder ändern und peilte als erster Triathlet überhaupt sogar eine Marathonzeit unter 2:30 Stunden an. Dafür wollte der 37-Jährige einen neuen Spezialschuh ausprobieren. Nach dem vorzeitigen aus war allerdings der Weg frei für seine größten Konkurrenten.

Ditlev übernahm auf dem Rad vor seinem Landsmann Baekkegard die Führung. Am Stimmungsnest Solarer Berg konnte dann auch Jan Stratmann, der als Zweiter hinter Lukasz Wojt aus dem Wasser gekommen war, und die Verfolgergruppe anführte, den Jubel der Zuschauer aufsaugen. eine Panne war Stratmann dann allerdings zurück. Der 28-Jährige verlor nach einem platten Reifen zwar Zeit, hielt den Abstand auf die Verfolgergruppe aber gering. Der Däne Daniel Baekkegard, zu Beginn der Rad-Strecke noch in der Verfolgergruppe, war dagegen mit einem Altersklassen-Athleten kollidiert und musste mit Schürfwunden ins Krankenhaus.

Stratmann als Fünfter

Ditlev hatte 46:23 Minuten Schwimmzeit und wechselte nach 3:59,25 Stunden vom Rad in die Laufschuhe. Als erster Verfolger gingen Rudy Von Berg (USA) mit 5:59 Min Rückstand aus dem Wechselzelt ins Rennen. Direkt gefolgt von Tom Bishop (GBR) und Stefan Zachäus (LUX). Bester Deutscher war Stratmann, der mit einem Rückstand von 8:30 Minuten zusammen mit Joshua Lewis (GBR) und Leon Chevalier (FRA) die 42,195 Laufkilometer anging.

Ditlev verbessert Rekord aus dem Vorjahr

Ditlev war bei moderaten Temperaturen sehr gut unterwegs und lief ungefährdet von der Konkurrenz einer neuen Weltbestzeit entgegen. 2023 war er nach 7:24:40 Stunden im Ziel gewesen. Nach 2:24:18 Stunden Laufzeit schnappte er sich das Zielband und ließ sich mit einer Bierdusche feiern.