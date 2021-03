BBL: Bambergs Pflichtsieg sichert Play-off-Platz

Spielverlauf Weißenfels vs. Bamberg

In der Partie dominierte Bamberg über weite Strecken und hatte in drei Vierteln die Nase vorne. Zur Halbzeitpause stand es nach einem starken und einem schwachen Viertel 54:54. Nach der Pause zogen die Oberfranken dann aber an und brachten den Pflichtsieg gegen den Tabellen-16. nach Hause.Bis zum Ende der Spielzeit drehte sich das Spiel allerdings. Brose Bamberg gewann das Spiel gegen Syntainics MBC Weißenfels auswärts mit 100:89 Punkten.

"Ich gratuliere meiner Mannschaft zu dem verdienten Sieg", sagte Trainer Johan Roijakkers nach der Partie. "Wir haben mit der richtigen Einstellung begonnen. Leider sind wir im zweiten Viertel total eingebrochen. Im dritten Viertel haben wir wieder die richtige Energie auf dem Spielfeld gefunden, die Defense war viel physischer."

Spieler im Fokus

Anthony Barber holte für Weißenfels die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 25. Bester Angreifer für Bamberg war Christian Sengfelder mit 21 Punkten. Der erfolgreichste Rebounder im Match war Kyndahl Hill von Syntainics MBC Weißenfels, der 13 Bälle für sein Team holte. Besonders treffsicher trat Christian Sengfelder auf - er verwandelte 50 Prozent seiner Würfe (8 von 16) aus dem Spiel heraus.

