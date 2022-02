Alpin-Skifahrer Julian Rauchfuss - Für Silber eingesprungen

Es ist eine Geschichte, wie sie nur bei einem sportlichen Großereignis geschrieben wird: Im Slalom und Riesenslalom war für Julian Rauchfuss in Peking nichts zu holen. Für den abschließenden Teamevent war der 27-jährige Mindelheimer nur als Ersatzmann nominiert. Eigentlich sollte in diesem Wettbewerb Linus Straßer auf Medaillenjagd gehen.

Dankbar gegenüber Straßer

Doch der Münchner kam in den Achtel-, Viertel- und Halbfinal-Läufen nicht zu Recht mit der Piste - und ließ im entscheidenden Lauf um Gold und Silber Rauchfuss den Vortritt. Der konnte zwar seinen Lauf nicht gewinnen, trotzdem war er am Ende aktiver Teil des Silberteams, das sich im Finale nur knapp Österreich geschlagen geben musste. "Das war sehr speziell für mich", so Rauchfuss. Er sei Straßer "sehr dankbar". Schließlich holte Rauchfuss so gemeinsam mit Lena Dürr, Emma Aicher, Alexander Schmid und Straßer seine erste Olympia-Medaille.

Einmal in den Top Ten im Weltcup

Das Weltcup-Debüt gab Rauchfuss im Dezember 2017 beim Slalom von Madonna di Campiglio. In der Saison 2020/21 reichte es für den Sportsoldaten zum ersten Mal für Weltcup-Punkte - in einem Parallelriesenslalom. Das gab ihm Auftrieb: Im November 2021 kam er - ebenfalls im Parallelriesentorlauf - als Neunter erstmals unter die besten zehn. Das brachte ihm auch die Nominierung für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ein.