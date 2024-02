Achillessehnenriss: Golf-Legende Bernhard Langer schwer verletzt

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat sich beim Training in seiner US-Wahlheimat Florida schwer verletzt und fällt für unbestimmte Zeit aus. Der 66 Jahre alte gebürtige Anhausener habe sich bei einer Übungseinheit in Boca Raton die Achillessehne gerissen, teilte Langers Management am Freitag mit. Der Masterssieger von 1985 und 1993 soll nun umgehend in Miami operiert werden.

Langers Abschiedstournee jäh unterbrochen

"Während meiner gesamten Karriere waren mein Glaube und meine Familie immer die großen Stützen, die mir Kraft gaben und mich durch schwierige Zeiten führten", wird Langer in der Mitteilung zitiert. "Ich weiß, dass ich mich darauf wieder verlassen kann, während ich auf meine Rückkehr hinarbeite. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung aller in dieser Zeit und freue mich darauf, die Fans und meine Kollegen bald wieder auf dem Golfplatz zu sehen."

Vor zwei Wochen hatte Langer seinen Abschied vom legendären US Masters angekündigt. Das Turnier vom 11. bis 14. April sollte sein letzter Start im Augusta National Golf Club sein. Dieses Major wird er nun verpassen. Ob er dann 2025 seinen Abschied beim Masters geben wird, steht noch nicht fest. Als Masters-Champion hat er ein lebenslanges Startrecht bei dem Turnier.

Teilnahme in Eichenried in Gefahr

Auch seine angekündigte Teilnahme bei der BMW International Open in München vom 3. bis zum 7. Juli ist in Gefahr. Es sollte Langers letzter Start bei einem Turnier der DP World Tour (ehemals European Tour) sein. Langer spielt seit 1976 professionell Golf. Neben seinen beiden Masters-Siegen feierte die deutsche Golf-Ikone unzählige Erfolge. Allein auf der früheren European Tour gelangen Langer 42 Siege. Sechsmal feierte er den Gewinn des Ryder Cups. Er war bei der Einführung der Weltrangliste 1986 der erste Spieler, der an der Spitze stand. Seit 2007 spielt Langer auf der PGA Tour Champions (Tour der über 50-Jährigen) und gewann 46 Titel - so viele wie niemand zuvor.