Ingolstadt verschenkt zum Abschluss drei Punkte

Sabrina Wittmann bleibt weiter ohne Niederlage. Am 38. Spieltag der dritten Liga holte Ingolstadt ein Remis gegen den SV Sandhausen raus (1:1). Die Schanzer zeigten vor allem im zweiten Durchgang eine starke Leistung und viele Chancen. Der Dreier war über weite Teile der zweiten Hälfte zum Greifen nah. Die Donaustädter beenden die Saison auf Platz zehn, ihre Spieltag-Gegner landen auf Rang acht.

Für den ersten Treffer der Partie sorgte Sandhausen. Markus Pink schnappte sich den Ball und haute ihn vom rechten Fünfereck ins Netz (0:1, 13.). Dabei starteten die Ingolstädter mutiger in die Partie und auch nach dem ersten Gegentreffer setzte Wittmanns Truppe dynamischer fort.

Sabrina Wittmann ist am Sonntag um 21.45 Uhr zu Gast bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen

Mit dem 0:1 ging es in die Kabine, ähnlich chancenreich kamen die beiden Mannschaften wieder raus. In der 68. Minute dann der erlösende Ausgleichstreffer für den FCI durch Sebastian Gronning. Der schoss beim Eckball von Benjamin Kanuric die Kugel aus kurzer Distanz in den Kasten.

Die Ingolstädter hatten noch mehrere Chancen auf das 2:1, beim einen Mal war der Pfosten im Weg, beim anderen Mal Sandhausen-Keeper Timo Königsmann.