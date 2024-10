Hurrikan-Fakes fluten TikTok - so kann man sie erkennen

So fällt etwa ein sich drehender Tornado mit spitz zulaufendem Trichter auf, der zum Boden hin in einen Blitz mündet. Zwar würden durchaus Blitze im Zusammenhang mit Tornados auftreten, aber nicht über mehrere Sekunden hinweg, erklärt Walter: "Ein Blitz ist ein Blitz. Der geht aus der Wolke zum Boden und dann ist er auch wieder weg. Das ist vollkommener Humbug."

Ein anderer Videoausschnitt zeigt senkrecht in den Himmel aufragende und sich ineinander drehende graue Wolkenzylinder. Andreas Walter vom DWD erinnern die Bilder an eine Superzelle, also ein sehr großes Gewittergebilde, wie er erklärt. Diese Darstellung ist laut Einschätzung des Meteorologen aber KI-generiert: "Das ist keine echte Superzelle, denn der Ausfall aus der oberen Wolke, der nach unten geht, ist viel zu glatt dargestellt. So sieht das in der Realität nicht aus. Sowas gibt’s nicht. Da hat sich jemand an einem Atompilz orientiert, würde ich mal unterstellen."

#Faktenfuchs: Veraltete Sturmbilder aus dem Kontext gerissen

Zum Teil kommen in den TikTok-Videos auch Videoschnipsel vor, die nicht mittels KI generiert sind, aber dennoch nicht den aktuellen Hurrikan Milton zeigen.

Stattdessen - das zeigt eine Recherche per Bilderrückwärtssuche - wurden die Videos in der Vergangenheit zum Teil mehrfach im Kontext anderer Stürme gepostet. Dabei handelt es sich oft um Sturm-Bilder und -Videos, die besonders bedrohlich und angsteinflößend wirken.