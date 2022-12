Zustand von früherem Papst Benedikt hat sich laut Vatikan verschlechtert

Nachrichtenarchiv - 28.12.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Im Vatikan wächst die Sorge um den Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt des Sechzehnten. Dieser habe sich in den vergangenen Stunden verschlechtert, teilte ein Vatikan-Sprecher am Vormittag mit. Demnach steht Benedikt unter ständiger ärztlicher Beobachtung, derzeit sei die Lage unter Kontrolle. Zuvor hatte Papst Franziskus in einer Generalaudienz zu Gebeten für seinen Vorgänger aufgerufen. Dieser sei sehr krank. Franziskus hat Benedikt im Vatikan besucht. Dort lebt der frühere Papst zurückgezogen in einem ehemaligen Kloster. 2013 hatte der heute 95-Jährige sein Amt niedergelegt und dafür gesundheitliche Gründe angegeben. Der aus Oberbayern stammende Benedikt war der erste deutsche Papst seit tausend Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2022 13:00 Uhr