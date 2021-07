Ziemiak offen für Aufhebung von Corona-Einschränkungen bei Impfangebot

Kinos sind mit Neustart zufrieden

Berlin: Der bundesweite Kinostart nach dem Corona-Lockdown ist nach Angaben des Branchenverbands HDF Kino gut gelaufen. Danach kamen an den ersten vier Tagen rund 830.000 Besucherinnen und Besucher. Gefragt waren Actionfilme wie "Godzilla vs. Kong" sowie die Kinderfilme "Peter Hase 2" und "Catweazle" mit Otto Waalkes. Für den Kinobesuch gelten weiterhin Auflagen. So müssen beispielsweise Plätze freigelassen werden, um Abstand zu halten und auf dem Weg zum Platz müssen Masken getragen werden. - Auch internationale Filmfestspiele finden wieder statt. Heute Abend beginnt in Cannes das berühmte Festival. Erwartet werden Jodie Foster, Sean Penn, Tilda Swinton und Adam Driver. Bei dem Festival an der Côte d'Azur konkurrieren 24 Filme um die Goldene Palme. Den Jury-Vorsitz in Cannes hat als erster Schwarzer der US-Regisseur Spike Lee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2021 10:00 Uhr