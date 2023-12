Zentralrat der Juden blickt mit Sorge auf Landtagswahlen 2024

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland blickt mit Sorge auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im kommenden Jahr. Zentralratspräsident Schuster sprach von einer sehr kritischen Situation, sollte die AfD in Regierungsverantwortung kommen. In einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur sagte er wörtlich: "Ich höre Stimmen von jüdischen Menschen, in einem solchen Fall ihr Bundesland, ihre Heimat zu verlassen." Schuster betonte, er denke nicht, dass der aktuelle Antisemitismus der AfD Wähler zutreibe. Auch seien nicht alle Wähler dieser Partei antisemitisch. Er glaubt nach seinen eigenen Worten aber, dass Menschen mit antisemitischem Gedankengut eher dazu neigen, AfD zu wählen.

