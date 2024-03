Zahl der Toten nach Anschlag bei Moskau steigt auf mehr als 130

Moskau: Bei einem der schwersten Terroranschläge der russischen Geschichte sind mindestens 133 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Das teilten die Behörden in Moskau heute mit. Die Suche nach weiteren Opfern dauere an. Elf Verdächtige seien festgenommen worden, mindestens vier von ihnen seien direkt an dem gestrigen Angriff auf ein Veranstaltungszentrum bei Moskau beteiligt gewesen. Bekannt hatte sich dazu die Terrormiliz Islamischer Staat. Sie veröffentlichte heute verpixelte Fotos von den angeblichen Attentätern. Russlands Präsident Putin sprach im Staatsfernsehen von einer Verwicklung der Ukraine in den Anschlag. Vier der Festgenommenen hätten versucht, sich dorthin zu bewegen. In der Ukraine sei ein Grenzübertritt vorbereitet worden. Der ukrainische Militärgeheimdienst wies Putins Anschuldigung als absolut falsche und absurde Aussage zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 21:00 Uhr