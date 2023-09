Zahl der gemeldeten Cholera-Fälle stark gestiegen

Genf: Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation sind im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Fälle von Cholera aufgetreten wie im Jahr davor. Die WHO spricht von 470-tausend gemeldeten Fällen für 2022 im Vergleich zu rund 220-tausend im Vorjahr. Besonders große Ausbrüche der Durchfall-Erkrankung gab es demnach in Afghanistan, Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, Malawi, Nigeria, Somalia und Syrien. Eng verknüpft seien sie jeweils mit unzureichender Trinkwasserversorgung, Armut und bewaffneten Konflikten. Aktuelle Daten lassen befürchten, dass es dieses Jahr noch mehr Cholera-Fälle geben dürfte, beispielsweise nach der Überschwemmungskatastrophe in Libyen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 16:00 Uhr