Wirtschaftsminister Habeck ist in der Ukraine

Kiew: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist überraschend in die Ukraine gereist. Begleitet von einer Wirtschaftsdelegation traf er am frühen Morgen in der Hauptstadt ein. Vor Ort will er mit Präsident Selenskyj, der ukrainischen Wirtschaftsministerin Swyrydenko und Energieminister Haluschtschenko sprechen. Es geht unter anderem darum, eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im Juni in Berlin vorzubereiten. Habeck sagte nach seiner Ankunft, sein Besuch falle in eine Zeit, in der die Ukraine jede Unterstützung in ihrem Kampf um Freiheit brauche. Er wolle prüfen, wie deutsche Unternehmen der ukrainischen Energie-Infrastruktur helfen könnten, die immer wieder Ziel russischer Angriffe ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 08:00 Uhr