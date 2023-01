Winterwetter hat in Tschechien und Polen tödliche Folgen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Starker Schneefall hat in Bayern die Lawinengefahr örtlich bis zur Warnstufe 3 von 5 ansteigen lassen. Zahlreiche Unfälle ereigneten sich auf schneeglatten Straßen und Autobahnen. Schlimmere Folgen des Winterwetters gibt es in Tschechien und Polen, auch wegen großflächiger Stromausfälle. Im Nordosten der tschechischen Republik wurde laut der Nachrichtenagentur ČTK ein Autofahrer von einem Baum erschlagen, der während der Fahrt auf den Wagen stürzte. In einem Dorf in Südpolen nahe der Großstadt Krakau starb eine pflegebedürftige Frau, deren Sauerstoffgerät nach dem Zusammenbruch der Stromversorgung ausfiel. Wie die Nachrichtenagentur PAP weiter berichtete, wurde das Feuerwehr-Fahrzeug, das Ersatz-Sauerstoff bringen sollte, durch einen Unfall im Schneegestöber aufgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 22:00 Uhr