Westen verurteilt Putins Rede zum Ukraine-Krieg

21.02.2023 18:00 Uhr

Brüssel: Der Westen hat die Vorwürfe von Russlands Präsidenten Putin in seiner Rede an die Nation entschieden zurückgewiesen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hält Putins Anschuldigung, der Westen versuche Russland zu zerstören, für eine Verdrehung der Tatsachen. Denn Russland habe die Ukraine angegriffen. US-Präsident Biden sagte in einer Rede vor dem Warschauer Königsschloss, Putin habe vor knapp einem Jahr seine Mörder losgelassen. Aber man werde weiter zu den Verpflichtungen gegenüber der Ukraine stehen, rief Biden tausenden Menschen zu. Derweil wurden bei neuen russischen Luftangriffen auf Wohnhäuser in Cherson nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2023 18:00 Uhr