Weißes Haus reagiert entsetzt auf Trump-Aussage zu Russland

Washington: Die US-Regierung hat mit Entsetzen auf neue Aussagen von Donald Trump zur Nato-Bündnisverteidigung reagiert. Ein mörderisches Regime wie Russland zu Angriffen auf engste Bündnispartner zu ermutigen, sei verrückt und entsetzlich, sagte Regierungssprecher Bates. Anstatt zu Kriegen aufzurufen, werde US-Präsident Biden weiterhin die amerikanische Führungsrolle stärken. Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, er würde Nato-Mitgliedern, die mit Zahlungen im Rückstand sind, den Schutz durch die USA verweigern. Er würde Russland in so einem Fall sogar ermutigen, mit diesen Ländern zu tun, was immer zur Hölle es möchte. Trump ist derzeit trotz mehrerer gegen ihn laufender Strafverfahren aussichtsreichster Kandidat der Republikaner auf die Präsidentschaftsbewerbung. Die Wahl findet im November statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2024 13:00 Uhr