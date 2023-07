Waldbrände in Mittelmeerregion breiten sich aus

Meldungsarchiv - 26.07.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Im Süden Europas und im Norden Afrikas wüten weiter schwere Waldbrände. Allein in Griechenland zählten die Behörden gestern mehr als 50 neue Brandherde. Vor allem auf der Ferieninsel Rhodos breiten sich die Feuer unkontrolliert aus. Sie sollen schon mehr als zehn Prozent der Inselfläche vernichtet haben. Medienberichten zufolge gelang es der Feuerwehr und rund 3000 Helfern, das Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel zu retten. Etwas entspannt hat sich Lage auf den Inseln Korfu und Euböa. Heute werden in Griechenland Temperaturen von bis 46 Grad erwartet. Auch auf der italienischen Insel Sizilien kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen mehrere Brandherde. In Nordafrika richteten Feuer schwere Schäden unter anderem in Algerien an. Dort kamen bislang 36 Menschen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 09:15 Uhr