Stockholm: Die Rüstungsimporte in Europa haben sich fast verdoppelt. Wie aus dem aktuellen Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht, stieg die Ukraine in Folge des russischen Angriffskriegs zum drittgrößten Rüstungsimporteur weltweit auf. Die Einfuhren waren demnach mehr als 60 Mal so hoch wie im Vorjahr. Nur Katar und Indien haben mehr Waffen aus dem Ausland bezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2023 02:00 Uhr