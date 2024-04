Wärme-Rekord für erstes April-Drittel geknackt

Offenburg: Der Deutsche Wetterdienst hat die höchste Temperatur für das erste Drittel des Aprils verzeichnet, seit es Wetter-Aufzeichnungen gibt. Im baden-württembergischen Ohlsbach südöstlich von Offenburg wurden am Nachmittag nach vorläufigen Daten 29,9 Grad gemessen. Der bisherige Wärmerekord von 27,7 Grad sei damit deutlich überschritten worden. Der war 2011 ebenfalls in Baden-Württemberg gemessen worden. Auch in Bayern war es ungewöhnlich warm. So meldete München schon am Mittag mehr als 24 Grad. Viele nutzten das Wetter für einen Radlausflug, zum Wandern, Eisessen oder für den Biergarten. Und Hartgesottene sprangen in die noch kühlen Seen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 18:15 Uhr