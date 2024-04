Von der Leyen will bessere Bedingungen für Kernfusionsforschung

Garching: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will bessere Bedingungen für die Forschung an der Kernfusion. Das hat sie bei einem Besuch des Forschungszentrums in Garching bei München deutlich gemacht. Die Kommissionspräsidentin forderte mehr Investitionen und einen besseren rechtlichen Rahmen. So schwierig Kernfusion sei, so groß sei ihr Potenzial, sagte von der Leyen. Sie wurde vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder begleitet. Am Standort Garching soll innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Demonstrationskraftwerk gebaut werden. Bei der Kernfusion werden kleine Atomkerne, anders als in Reaktoren von herkömmlichen Atomkraftwerken, bei extremen Temperaturen verschmolzen statt gespalten - also fusioniert. Theoretisch ließen sich damit enorme Energiemengen erzeugen - und das praktisch klimaneutral.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 15:00 Uhr