Volkswagen laut Recherchen von riesigem Datenklau betroffen

Wolfsburg: Bei Volkswagen hat es laut einem Medienbericht vor einigen Jahren einen enormen Datenklau gegeben. Wie das ZDF und der "Spiegel" berichten, führt die Spur zu chinesischen Hackern. Laut einer Analyse von Microsoft war es der weltweit größte Cyberangriff - gemessen an den Systemen, die VW neu aufsetzen musste. Den Recherchen zufolge nahmen mutmaßlich chinesische Staatshacker von 2010 bis 2015 Volkswagen in mehreren Wellen ins Visier. Rund 19.000 Dokumente sollen entwendet worden sein. Die Folgen seien bis heute spürbar. Denn die Hacker gelangten auch an konzerneigene Forschungsergebnisse - etwa zur Elektromobilität. Und auf diesem Markt müssen sich deutsche Konzerne gerade besonders gegen chinesische Konkurrenz behaupten. Die chinesische Botschaft in Berlin wies die Anschuldigung zurück. Man habe Cyber-Spionage schon immer klar verurteilt, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 11:15 Uhr