Verteidigungsministerin Lambrecht bittet Kanzler Scholz um Entlassung

Berlin: Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück. In einer Erklärung, die vor wenigen Minuten bekannt wurde, hat die SPD-Politikerin Kanzler Scholz um ihre Entlassung gebeten. Lambrecht stand seit Monaten massiv in der Kritik, ihr wurde mangelndes Interesse an der Bundeswehr vorgeworfen, zuletzt stand sie wegen eines missglücktes Videos mit einer Neujahrsbotschaft im Fokus. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter kritisierte im BR-Interview dennoch den Zeitpunkt des Rücktritts kurz vor dem Treffen der westlichen Verbündeten in Ramstein. Das sei absolut schlecht für die Bundeswehr, aber auch für die Ukraine. Unklar ist noch, wer Lambrechts Posten übernehmen soll. Spekuliert wird, dass Kanzler Scholz den bisherigen Arbeitsminister Heil in das Verteidigungsressort versetzen könnte. Aber auch die Wehrbeauftragte Högl und der SPD-Vorsitzende Klingbeil werden genannt. Grünen-Parteichef Nouripour forderte in einem RTL-Interview, im Kabinett müssten weiter gleich viele Männer und Frauen vertreten sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2023 10:15 Uhr