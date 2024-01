Verfassungsschutzpräsident begrüßt Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

Berlin: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, hat die zahreichen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus begrüßt. Die Demokratie in Deutschland sei durch verschiedene Entwicklungen in Gefahr, sagte Haldenwang der "Westdeutschen Zeitung". Seit Tagen gehen in deutschen Städten Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Hamburg waren es gestern laut Polizei 50tausend. Eine Kundgebung musste wegen des Massenandrangs vorzeitig beendet werden. Anlass für die Proteste ist auch das bekanntgewordene Treffen von Rechtsextremisten in der Nähe von Potstdam, wo es offenbar darum ging, Menschen aus Deutschland zu vertreiben. In einer Videobotschaft an die Hamburger Demonstranten nannte Bundeskanzler Scholz dies einen teuflischen Plan. Allen Menschen mit Migrationshintergrund versicherte er, dass sie zu Deutschland gehörten. Für das Wochenende sind weitere Demonstrationen geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 03:00 Uhr