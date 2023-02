verdi und Deutsche Post setzen Tarifverhandlungen fort

Kurzmeldung ein/ausklappen Kabinett berät über Fehler in der Corona-Politik

Berlin: Das Bundeskabinett berät zur Stunde über die Auswirkungen der Corona-Politik auf Kinder und Jugendliche. Auf dem Tisch liegt der Abschlussbericht einer Arbeitsgruppe. Die Studie war gemeinsam von Gesundheitsminister Lauterbach und Familienministerin Paus in Auftrag gegeben worden. In jüngster Zeit hatte Lauterbach bereits Fehler in der Corona-Politik eingeräumt. So habe sich die deutsche Politik sehr stark auf die Ansteckungsgefahren bei und durch Kinder konzentriert. Da habe man einen falschen Schwerpunkt gesetzt, so der SPD-Politiker. Welche gesellschaftlichen und psychischen Folgen dieser Fehler hatte, wollen Lauterbach und Paus heute Mittag in einer Pressekonferenz darlegen.

