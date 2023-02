Verdi kündigt Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an

Nachrichtenarchiv - 28.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Streit um einen neuen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen will Verdi am Donnerstag und Freitag den öffentlichen Nahverkehr in München bestreiken. Das gilt für U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Busse, die nicht in privater Hand sind. Auch in anderen Städten und Gemeinden in Bayern müssen sich Fahrgäste auf erhebliche Probleme einstellen. Am Freitag will Verdi den ÖPNV bundesweit bestreiken. Dann ist auch ein gemeinsamer Aktionstag der Gewerkschaft mit Aktivisten von Fridays for Future geplant, um - wie es heißt - auf die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs im Kampf gegen den Klimawandel aufmerksam zu machen. Gemeinsam fordern sie dauerhaft mehr Geld für Konsolidierung und Ausbau des Nahverkehrs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 11:00 Uhr