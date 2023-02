Verdi kündigt massive Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an

Nachrichtenarchiv - 28.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In sechs Bundesländern dürften am Freitag in vielen Städten Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen weitgehend ausfallen. Grund ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Bayern als Ganzes ist nicht betroffen, wohl aber die Landeshauptstadt München. Hier soll der Warnstreik sogar schon Donnerstagfrüh anfangen und damit zwei Tage dauern. Ausgenommen sind Buslinien, die von privaten Firmen betrieben werden sowie die S-Bahnen, die zur Deutschen Bahn gehören. Mit dem Warnstreik will Verdi vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen Ende März den Druck erhöhen. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Ein Angebot der Arbeitgeber haben sie abgelehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 16:00 Uhr