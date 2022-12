USA liefern erstmals moderne Luftabwehr-Raketen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der ukrainische Präsident Selenskyi ist in den USA gelandet. Es ist seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffs auf sein Land im Februar. Kurz zuor hat das Außenministerium in Washington bekanntgegeben, dass die USA zum ersten Mal "Patriot"-Raketen an die Ukraine liefern. Das Luftabwehr-System ist Teil eines neuen Militärhilfe-Pakts in Höhe von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro. Es kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen und Raketen auch aus größerer Entfernung zerstören. Das könnte Russlands Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine deutlich erschweren. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, die USA würden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig sei, damit Kiew sich weiter verteidigen kann und bei Verhandlungen eine gute Position hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 19:00 Uhr