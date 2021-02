USA erteilen Notzulassung für Impfstoff von Johnson & Johnson

Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA haben jetzt einen dritten Corona-Impfstoff zur Verfügung. Wie die Arzneimittelbehörde FDA in der Nacht mitteilte, wurde dem Präparat des US-Herstellers Johnson und Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Bei dem Impfstoff reicht eine einzige Spritze, außerdem kann er bei Kühlschrank-Temperaturen gelagert werden. Studien haben ergeben, dass er auch gegen die südafrikanische und die brasilianische Virus-Variante gut wirkt. Bisher waren in den USA die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna bedingt zugelassen. Davon wurden US-weit bisher mehr als 66 Millionen Dosen verabreicht. - Auch in der EU hat Johnson & Johnson eine Zulassung beantragt. Eine Entscheidung wird Mitte März erwartet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 02:00 Uhr