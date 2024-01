USA attackieren erneut Huthi-Stellungen im Jemen

Sanaa: Die zweite Nacht in Folge haben die USA Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Nach Angaben des US-Militärs war diesmal eine Radaranlage das Ziel. Demnach wurden Marschflugkörper vom US-Zerstörer "USS Carney" abgeschossen. Die USA und ihre Verbündeten wollen die schiitischen Huthi an weiteren Angriffen auf den internationalen Schiffsverkehr im Roten Meer hindern. Die Huthi wiederum kündigten Vergeltung an und erklärten, ihre Angriffe fortzusetzen. Die EU will in Kürze eine Marinemission zur Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer auf den Weg bringen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, will sich die Bundesregierung mit einem Kriegsschiff beteiligen. Die Fregatte "Hessen" soll demnach bereits am ersten Februar in Richtung Rotes Meer starten.

