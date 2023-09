US-Präsidentensohn Hunter Biden wird angeklagt

Washington: Hunter Biden, der Sohn des US-Präsidenten, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. Er soll beim Kauf einer Waffe verschwiegen haben, dass er drogensüchtig ist. Ein außergerichtlicher Vergleich kam nicht zu Stande. Der Prozess dürfte im Wahlkampf eine Rolle spielen. Die Republikaner behaupten, Präsident Joe Biden sei in möglicherweise illegale Geschäfte seines Sohnes in der Ukraine und in China involviert gewesen. Gegen Donald Trump, der sein Gegenkandidat werden könnte, laufen parallel gleich vier Strafverfahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 02:00 Uhr