Umweltministerin Lemke lobt internationales Hochsee-Abkommen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und gebietsweise etwas Schneeregen oder Schnee, besonders im Norden. Tiefstwerte 0 bis minus 4 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen viele Wolken und immer wieder Schnee oder Regen. Nur am Dienstag in Südbayern vorübergehend freundlicher. Tiefstwerte in den Nächten bis minus 3 Grad, am Tag maximal 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2023 21:00 Uhr