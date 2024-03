Ukraine und Russland melden Drohnenangriffe

Odessa: Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Stadt sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere wurden demnach verletzt, als ein Teil eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört wurde. Die Rettungskräfte in Odessa suchen nach weiteren Opfern unter den Trümmern. Auch in der Region Charkiw im Osten der Ukraine starben zwei Männer. Präsident Selenskyj betonte, die Ukraine brauche mehr Luftverteidigungssysteme und mehr Flugabwehrraketen, um Leben zu retten. Auch von russischer Seite wird ein Drohnenangriff gemeldet: In St. Petersburg wurde nach Medienberichten ein Gebäude beschädigt, sechs Menschen seien medizinisch behandelt worden. Die Rede ist dabei von einer ukrainischen Drohne. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 11:15 Uhr