Totale Sonnenfinsternis begeistert Millionen Menschen in Nordamerika

New York: In Nordamerika haben Millionen Menschen eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Der Kernschatten des Mondes zog von der Pazifikküste Mexikos über 13 US-Bundesstaaten und streifte den Südosten Kanadas. In der Zone lagen Großstädte wie Dallas, New York und Montreal. Um das Himmelsspektakel beobachten zu können, blieben zum Teil Schulen geschlossen, Hotels und Ferienwohnungen waren lange im Voraus ausgebucht. Auch Wissenschaftler hatten sich seit Monaten auf das Ereignis vorbereitet. Die Nasa untersuchte die Sonnenfinsternis unter anderem mit Flugzeugen und Ballons.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 01:00 Uhr