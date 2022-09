Thailand hebt Corona-Maßnahmen auf

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bangkok: Thailand hebt das Notstandsdekret zur Corona-Pandemie auf, das im März 2020 erlassen wurde. Wie die Behörden bekanntgaben, muss von Oktober an bei der Einreise kein Impfnachweis mehr vorgezeigt werden. Infizierte müssen sich nicht länger in Quarantäne begeben. Das Gesundheitsministerium stuft Covid-19 vom Status einer gefährlichen übertragbaren Krankheit zu einer Infektionskrankheit herab. Masken werden weiter empfohlen, sind aber nicht verpflichtend. Das Notstandsdekret in Thailand war trotz vieler Proteste immer wieder erneuert worden. Vor allem die Tourismus-Industrie hatte unter den strengen Vorschriften gelitten.

