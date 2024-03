Tausende demonstrieren bei Ostermärschen für den Frieden

Berlin: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg im Gazastreifen stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Ostermärsche. Heute haben in vielen deutschen Städten mehrere tausend Menschen für mehr Einsatz für den Frieden demonstriert, am morgigen Ostersonntag und am Ostermontag gehen die traditionellen Friedensdemonstrationen weiter. Mit Blick auf die Ostermärsche sagte Bundeskanzler Scholz in einer Videobotschaft, alle sehnten sich nach einer friedlicheren Welt. Diese könne es aber nicht ohne Gerechtigkeit geben. Deshalb werde Deutschland die Ukraine so lange wie nötig in ihrem Kampf für gerechten Frieden unterstützen. Vizekanzler Habeck erinnerte zu diesem Anlass daran, dass man die Ukraine nicht nur aus Mitgefühl und Solidarität unterstütze, sondern auch im Interesse Deutschlands und Europas. Er sagte, nach einem raschen, guten Ende sehe es leider nicht aus - auch wenn er sich das anders wünsche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 21:45 Uhr