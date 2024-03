Tätersuche nach Terroranschlag in Moskau läuft

Moskau: Nach dem Terrorangriff mit über 60 Toten auf eine Konzerthalle sucht die russische Nationalgarde nach den Tätern. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" bekennt sich in ihrem Nachrichtenkanal im Internet, Amak, zu dem Anschlag. Experten halten das Bekenntnis für echt. Anfang März hatten Geheimdienste der USA und anderer westlicher Länder vor einem drohenden Anschlag gewarnt. Russlands Präsident Putin hatte das nach seiner Wiederwahl am Sonntag als Provokation des Westens bezeichnet. Dass die USA und die Ukraine jede Verbindung der Ukraine mit dem gestrigen Anschlag zurückgewiesen haben, nannte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, "vorschnell". Ohne verlässliche Fakten habe niemand das Recht, vorab eine Absolution zu erteilen. Am Tatort sind am Morgen erneut Flammen aufgelodert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 07:00 Uhr