Streik des Sicherheitspersonals legt Flughäfen lahm

Frankfurt: Der Streik des Sicherheitspersonals an elf deutschen Flughäfen hat den Betrieb weitgehend lahmgelegt. Nach Schätzungen des Flughafenverbands ADV sind mehr als 1.100 Flüge ausgefallen oder verspäteten sich. Betroffen waren wohl 200.000 Passagiere. In Hamburg, Berlin, Stuttgart und Hannover wurden alle Abflüge gestrichen. In Köln-Bonn die meisten, in Düsseldorf und Frankfurt dagegen nur einige. Manche Airlines wichen auf regionale Flughäfen aus wie Memmingen, Paderborn oder Braunschweig. Am Hamburger Flughafen kommt es morgen zu einem weiteren Warnstreik. Dann legt das Bodenpersonal die Arbeit nieder. In Bayern wurde heute nicht gestreikt, weil das Sicherheitspersonal im Öffentlichen Dienst angestellt ist, für den ein anderer Tarifvertrag gilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 20:00 Uhr