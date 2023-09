Straßkirchen stimmt mit klarer Mehrheit für Bau von Batteriefabrik

Straßkirchen: In dem Ort im Landkreis Straubing-Bogen kann eine neue Batteriefabrik gebaut werden. In einem Bürgerentscheid sprach sich mit 73,4 Prozent eine klare Mehrheit für das Projekt des Autobauers BMW aus. Die Wahlbeteiligung war mit fast 77 Prozent sehr hoch. BMW will mehrere hundert Millionen Euro in das Werk in Straßkirchen investieren und mehr als 3.200 Arbeitsplätze schaffen. Künftig sollen dort jährlich rund 600.000 einbaufertige Hochvoltbatterien gefertigt werden. Sie sind bestimmt für die Elektromodelle, die in den bayerischen BMW-Werken Regensburg, München und Dingolfing vom Band laufen. Gegner des Vorhabens hatten zum Erhalt wertvollen Ackerlands aufgerufen, Befürworter hatten mit nötigen Investitionen in grüne Technologien und Arbeitsplätzen argumentiert.

