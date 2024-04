Stoltenberg sieht die NATO stärker und einiger als je zuvor

Brüssel: Die NATO ist nach den Worten von Generalsekretär Stoltenberg an ihrem 75. Geburtstag stärker und einiger als je zuvor. Stoltenberg verwies bei den Jubiläumsfeiern in Brüssel darauf, dass das Bündnis bei seiner Gründung aus nur zwölf Staaten bestanden habe. Jetzt seien es 32 - "irgendetwas müssen wir also richtig gemacht haben", so der Norweger wörtlich. Die ersten Angriffe Russlands auf die Ukraine 2014 sind nach Stoltenbergs Worten zu einem Wendepunkt für das Militärbündnis geworden. Er glaube deshalb auch für die Zukunft an eine enge Zusammenarbeit von Nordamerika und Europa im Rahmen der NATO.

