Steinmeier warnt vor falschen Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Bundespräsident Steinmeier die Bürger auf eine lang anhaltende Kraftanstrengung eingestimmt. Deutschland sei nicht im Krieg, aber der Krieg geht uns an, sagte Steinmeier bei der zentralen Veranstaltung im Berliner Schloss Bellevue. Die Ukraine könne sich auf finanzielle, wirtschaftliche und auch militärische Unterstützung aus Deutschland verlassen. Der Bundespräsident warnte aber vor falschen Hoffnungen auf einen baldigen Frieden. Steinmeier rief den russischen Präsidenten Putin auf, den Krieg zu beenden. Nur ein Rückzug der russischen Truppen öffne den Weg zu Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Selensky sagte in seiner live übertragenen Ansprache, mit dem Beginn des Krieges sei die Diplomatie und die bestehende Sicherheitsarchitektur gescheitert. Was jedoch funktioniert habe, das sei die Entschlossenheit der freien Welt, die Grundlagen des gemeinsamen Lebens in der Ukraine zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 12:00 Uhr