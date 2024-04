Steinmeier ruft in Prag zur Verteidigung der Demokratie auf

Prag: Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, bei der Europawahl im Juni die Demokratie in der EU zu verteidigen. Innerhalb des Bündnisses würden grundlegende demokratische Werte von verantwortungslosen Populisten in Frage gestellt, so Steinmeier bei einer Rede zum 20. Jahrestag der EU-Osterweiterung. Eine einmal erlangte Demokratie sei nicht aus sich heraus für die Ewigkeit garantiert, ergänzte der Bundespräsident bei der Konferenz in Prag. Wörtlich fügte er hinzu: "Machen wir uns ganz besonders jetzt bewusst, was auf dem Spiel steht." Am 1. Mai 2004 waren zehn Staaten der Europäischen Union beigetreten - es handelte sich um die größte Erweiterung in der Geschichte der EU.

