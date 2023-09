Städtetag fordert Inflationsausgleich für Kliniken

Berlin: Vor dem Protesttag der Kliniken hat der Deutsche Städtetag einen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser gefordert. Um sie zu retten brauche es jetzt Sofortmaßnahmen und schnelles Geld, sagte Städtetags-Präsident Lewe dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Außerdem warnte er vor Lücken in der Versorgung. So sei die Zahl der Insolvenzverfahren bereits sprunghaft angestiegen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek fordert von Bundeskanzler Scholz, die Krankenhausfinanzen zur Chefsache zu machen und als Teil des Deutschlandpakts voranzutreiben. Er sagte der „Augsburger Allgemeinen“, dass er auch in Bayern ein Kliniksterben befürchtet. Um auf die schwierige wirtschaftliche Lage hinzuweisen, haben die Krankenhausgesellschaften für heute zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 06:00 Uhr