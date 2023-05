Staatssekretär Graichen gibt offenbar seinen Posten auf

Meldungsarchiv - 17.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der umstrittene Wirtschaftsstaatssekretär Graichen räumt wohl doch seinen Posten. Das berichten mehrere Medien. Bestätigt ist die Entscheidung aber bislang nicht. Der enge Vertraute von Bundeswirtschaftsminister Habeck war wegen der sogenannten Trauzeugen-Affäre in die Kritik geraten. So war der Grünen-Politiker an der Entscheidung beteiligt, dass sein Trauzeuge Chef der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur werden sollte. Inzwischen ist der Posten neu ausgeschrieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 10:00 Uhr