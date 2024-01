Spitzenpolitiker loben bundesweite Proteste gegen Rechts

Berlin: Spitzenpolitiker unterschiedlicher Parteien haben die bundesweiten Proteste gegen rechts begrüßt. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, sprach von einem starken Signal gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches Miteinander. Darauf könne man stolz sein, sagte der CDU-Politiker. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD erklärte, die Demokratie lebe davon, dass viele Menschen Gesicht und Haltung zeigten. Auch Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen lobte die Proteste. Tausende demonstrierten gegen Deportationsfantasien und für den Rechtsstaat, schrieb er im Onlinedienst Threads. Bundesweit hatten am Wochenende mehrere hunderttausend Menschen gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus demonstriert. In München und Berlin sprach die Polizei von 100.000 Teilnehmenden, die Veranstalter von deutlich mehr. In Köln kamen rund 70.000 Menschen, in Bremen 45.000.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 07:00 Uhr